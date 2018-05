Bomba dos EUA mata 3 soldados britânicos no Afeganistão Três soldados britânicos foram mortos por uma bomba disparada por um avião dos Estados Unidos que os ajudava em uma operação contra insurgentes do Taliban no sul do Afeganistão, informou o Exército britânico na sexta-feira. O incidente na quinta-feira eleva para 73 o número de soldados britânico mortos no país desde que o Taliban foi deposto em 2001. Dois outros soldados ficaram feridos no incidente, que aconteceu após tropas serem atacadas durante uma patrulha na localidade a noroeste de Kajaki, onde empreiteiros norte-americanos estão reconstruindo uma grande represa para levar energia ao sul do Afeganistão. "Eles estavam em uma patrulha de rotina na noite passada em Kajaki", disse um porta-voz do Exército britânico em Helmand. "Eles tiveram uma batalha intensa e durante o conflito eles chamaram apoio aéreo, que foi providenciado por dois aviões F-15 dos EUA." Apenas uma bomba foi jogada por um avião. Autoridades do país têm criticado as forças estrangeiras por matar dezenas de civis nos últimos dois anos devido a bombardeios aéreos sem precisão. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse que uma investigação será lançada.