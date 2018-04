Bomba em aeroporto mata nove no Afeganistão Um carro-bomba guiado por um militante suicida matou nove pessoas num atentado realizado na segunda-feira em um aeroporto militar no leste do Afeganistão, disseram autoridades, em mais um incidente de violência desde que exemplares do Alcorão foram queimados na semana passada em uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).