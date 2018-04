Bomba em estrada mata cinco civis no Afeganistão Uma bomba na margem de uma estrada matou cinco civis afegãos que viajavam num táxi na província de Herlmand, sul do Afeganistão, afirmou uma fonte oficial da província nesta terça-feira. Uma outra pessoa ficou ferida. Um total de 1.977 civis foram mortos em atos violentos relacionados à insurgência no país em 2007, segundo o Escritório de Segurança do Afeganistão, um órgão que monitora a segurança para organizações não-governamentais. O Taliban matou mais de 950 civis. O último incidente ocorreu numa estrada entre a capital da província, Lashkar Gah, e o distrito de Girishik. Morreram uma mulher, uma criança e três homens. "A mina havia sido colocada recentemente por inimigos do Afeganistão, aparentemente visando afegãos e comboios de tropas estrangeiras", afirmou Hussain Andiwal, chefe da polícia provincial. Separadamente, outros dois policiais afegãos foram mortos e três outros ficaram feridos numa explosão também em estrada causada por uma bomba. Os policiais estavam em seu veículo na patrulha do sul da cidade de Kandahar na noite de segunda-feira, afirmou um policial. O ano passado foi o ano mais sangrento no Afeganistão desde que forças afegãs coordenadas pelos Estados Unidos derrubaram o Taliban, em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. (Reportagem de Hamid Shalizi)