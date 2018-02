Bomba mata 3 soldados americanos no sul do Afeganistão

Pelo menos três soldados americanos das tropas comandadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) morreram hoje na explosão de uma bomba no sul do Afeganistão.

Em nota, a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), liderada pela Otan, comunicou a morte dos três militares dos Estados Unidos, mas não especificou a província em que houve os óbitos nem suas circunstâncias.

A explosão de bombas durante a passagem de comboios militares internacionais é a forma como os talibãs afegãos mais matam soldados estrangeiros, sobretudo nas províncias do sul e do leste que fazem fronteira com o Paquistão.

Nesta madrugada, 15 mil militares aliados lançaram uma ofensiva contra o reduto rebelde de Marjah, localizado na província de Helmand (sul). No entanto, a Isaf não disse se as três mortes anunciadas ocorreram no âmbito desta investida.