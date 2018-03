Bomba mata 5 pessoas em frente a sorveteria de Bagdá Uma bomba matou cinco pessoas e feriu outras 17 ao explodir perto de uma sorveteria no centro de Bagdá nesta quarta-feira, disse a polícia. Entre os feridos estão três policiais, embora a polícia tenha dito que os civis eram o principal alvo do ataque. A violência no Iraque está em seu menor nível em quatro anos, mas os militantes ainda têm se mostrado capazes de promover ataques letais. Na última quinta-feira, um ataque suicida com um carro-bomba, que tinha como alvo o comboio do ministro do Trabalho do Iraque, matou 11 pessoas e feriu 22 no centro de Bagdá, de acordo com a polícia. (Reportagem de Wisam Mohammed)