Bomba mata duas crianças no oeste do Paquistão

Uma bomba que explodiu nesta quinta-feira em uma linha de trem nos arredores da cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, causou a morte de duas crianças, informou uma fonte policial. A explosão ocorreu na zona de Saryab, e deixou a capital da região do Baluchistão incomunicável por ferrovia, segundo a fonte. As autoridades asseguraram que consertarão rapidamente os trilhos danificados, para que o serviço possa ser retomado nas próximas horas. Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. As explosões e ataques são constantes nesta província, onde vários grupos insurgentes, como o Exército de Libertação do Baluchistão, operam de maneira habitual. Esse grupo nacionalista luta desde 2000 pela independência da região, cujo território é repartido entre Paquistão, Afeganistão e Irã.