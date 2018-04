Bomba mata oito peregrinos no Iraque Um atentado a bomba matou oito peregrinos iraquianos e feriu 46 perto de um venerado santuário nesta quinta-feira, quando os xiitas celebram o Arbain, uma das datas mais importantes em seu calendário religioso, disse a polícia. A polícia informou que a explosão aconteceu a menos de um quilômetro do santuário Imam Hussein, no centro de Kerbala, 80 quilômetros a sudoeste de Bagdá, apesar da segurança intensificada. Assustados, peregrinos fugiram do local, alguns dos quais lutando contra policiais, enquanto outros ficaram para recolher partes de corpos, disse uma testemunha à Reuters. O rito do Arbain atrai centenas de milhares de xiitas todos os anos para marcar o fim de um período de lamentação pela morte de Imam Hussein, neto do profeta Maomé, no século sétimo. Alguns peregrinos estão há dias caminhando rumo a Kerbala, as mulheres vestidas de mantos negros e os homens carregando cartazes religiosos. Postos de controle da polícia fizeram o tráfego para Kerbala e outras partes do Iraque parar. Esses encontros em massa de membros da maioria xiita, perseguida durante o governo do sunita Saddam Hussein, têm funcionado como um imã para ataques insurgentes, desde que o governante foi deposto em uma invasão liderada pelos Estados Unidos, em 2003. O porta-voz do Ministério do Interior, Abdul-Karim Khalaf, disse que cinco pessoas foram mortas na explosão e que 50 ficaram feridas. Dois peregrinos xiitas foram mortos em ataques separados em Bagdá na quarta-feira, enquanto 16 pessoas morreriam vítimas de um atentado em um terminal de ônibus na capital. (Reportagem adicional de Khaled al-Ansary, em Bagdá)