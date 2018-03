Bomba na embaixada indiana no Afeganistão mata 41 e fere 139 Um carro-bomba atingiu a embaixada indiana em Cabul na segunda-feira, matando 41 pessoas e ferindo 139. Segundo as autoridades afegãs, o ataque foi coordenado com agentes estrangeiros na região, provável referência ao Paquistão. O Afeganistão acusa agentes paquistaneses de estarem por trás de vários ataques nas últimas semanas. O presidente afegão, Hamid Karzai, ameaçou no mês passado mandar tropas para a fronteira para atacar militantes, caso o Paquistão não tome uma atitude a respeito da situação. O suicida jogou o carro contra a embaixada no momento em que dois veículos diplomáticos entravam no complexo. "Vi pessoas mortas e feridas em toda parte da estrada", disse o dinamarquês Karokhil, chefe da agência de notícias independente Pajhwok, cujas autoridades estavam perto do local do ataque. Adidos militares e de imprensa da Índia disseram que dois guardas indianos estavam entre os 41 mortos, mas uma fila de pessoas esperando vistos, além dos que faziam compras em um mercado próximo, estão entre as principais vítimas da explosão-- a mais mortal em Cabul desde que as forças norte-americanas e afegãs tiraram o Taliban do poder em 2001. A explosão destruiu os dois veículos, arrancou os portões da embaixada e danificou os prédios do complexo, estilhaçando os vidros das janelas. O número de mortos e feridos foi fornecido por uma importante autoridade policial. "O Ministério do Interior acredita que este ataque foi feito em coordenação e com a consulta de serviços ativos de inteligência na região", disse o Ministério afegão do Interior. Um porta-voz do Taliban negou responsabilidade do grupo no ataque, embora, mais cedo, um outro porta-voz do grupo afirmou que a milícia islâmica estava por trás do ataque. O Taliban costuma recusar a autoria de atentados que fazem muitas vítimas civis. (Reportagem adicional de Hamid Shalizi)