Bombardeio aéreo mata 3 membros da Al-Qaeda no Iraque

Um ataque aéreo das forças conjuntas americanas e iraquianas matou três membros da Al Qaeda perto da cidade de Diyala, a leste da capital iraquiana, disseram fontes do Ministério do Interior neste domingo, 17.

Segundo informações, o ataque foi registrado no povoado de Jaraba, 20 quilômetros ao sul de Baquba. Os três membros da Al Qaeda mortos formariam um grupo que supostamente planejava promover atentados para atrapalhar as eleições gerais do Iraque.

No entanto, segundo a Polícia de Baquba, os mortos são três irmãos - Mohsen, Hazsan e Azim al-Majmai - que não eram perseguidos.

Segundo esta fonte, os três foram detidos e, mais tarde, seus corpos foram achados com o rosto coberto e marcas de bala no corpo.

Já a sudeste de Bagdá, uma pessoa morreu hoje e outras quatro ficaram feridas na explosão de uma bomba colocada em uma caçamba de lixo, informou a Polícia. Alguns dos feridos estão em estado grave.