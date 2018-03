Bombardeio da Otan mata 33 insurgentes no Afeganistão

Helicópteros e um avião de combate atacaram posições rebeldes no leste do Afeganistão, promovendo bombardeios nos quais pelo menos 33 pessoas morreram, informaram líderes militares nesta terça-feira, 1. A coalizão militar liderada pelos Estados Unidos no país asiático assegura que todos os mortos na operação eram rebeldes ligados à milícia fundamentalista islâmica Taleban ou à rede extremista Al-Qaeda. Por meio de um comunicado, a coalizão militar liderada pelos EUA informou que um avião de reconhecimento localizou "grandes concentrações" de insurgentes na noite de segunda-feira na província de Khost, perto da fronteira com o Paquistão. Um oficial do Exército afegão disse que o bombardeio começou depois que milicianos atacaram patrulhas de soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do Afeganistão na região de Tani, um distrito de Khost na fronteira com o Paquistão. Os combates entre militantes e forças de segurança estão se intensificando no Afeganistão em 2008. Mais de 2.100 pessoas morreram em episódios de violência somente este ano, segundo levantamento da Associated Press. Matéria atualizada às 9h45.