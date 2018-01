Bombardeio deixa pelo menos 25 mortos em mercado do Iêmen

CAIRO - Pelo menos 25 pessoas foram mortas no norte do Iêmen por bombardeios, realizados por aeronaves da coalizão árabe contra um mercado em uma vila na província de Saada, perto da fronteira com a Arábia Saudita, segundo informou a Agência EFE, na manhã deste domingo.

Todas as vítimas são homens que estavam no mercado cidade Sheda, disse o diretor do Departamento de Saúde da província, controlado pelos rebeldes.

Em 17 de maio, um ataque semelhante matou pelo menos 18 civis, incluindo mulheres e crianças, na província de Taiz, no Sudoeste do país. Desde o final de 2014, o Iêmen sofre com um conflito entre os rebeldes, apoiados pelo Irã e as forças leais ao Presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, que tem o apoio da aliança militar liderada pela Arábia Saudita.

Para piorar a situação crítica, o país ainda enfrenta uma epidemia de cólera que desde o final de abril, já matou 923 pessoas./ EFE