Bombardeio dos EUA mata 19 insurgentes e 15 civis no Iraque Bombardeios norte-americanos contra supostos líderes da Al Qaeda no norte do Iraque mataram 19 insurgentes e 15 mulheres e crianças, disseram militares dos Estados Unidos na quinta-feira. No mesmo dia, um relatório de direitos humanos da ONU pediu que os EUA investiguem a morte de civis em bombardeios e incursões terrestres e divulguem os resultados. A ONU também cobrou uma apuração sobre eventuais crimes de guerra cometidos por empresas particulares de segurança no país, e disse que os governos envolvidos devem garantir a aplicação das leis. A morte de 17 iraquianos num tiroteio envolvendo agentes da empresa norte-americana Blackwater, no mês passado, criou tensões entre Bagdá e Washington, gerando apelos pelo fim da imunidade judicial das empresas de segurança no Iraque. Ivana Vuco, responsável da ONU para questões de direitos humanos no Iraque, disse em entrevista coletiva que as empresas privadas de segurança deveriam ser submetidas ao direito humanitário internacional. "As investigações sobre se crimes contra a humanidade e crimes de guerra estão sendo cometidos e obviamente as consequências disso são coisas que estamos prestando atenção e defendendo", disse ela. Um sobrevivente que ficou ferido e parentes de três iraquianos mortos no incidente com a Blackwater abriram processo contra a empresa na quinta-feira num tribunal dos EUA. ATAQUES Num dos piores ataques insurgentes de quinta-feira, um carro-bomba matou pelo menos sete pessoas e feriu 50 em Kirkuk (norte), segundo a polícia. Um dos feridos é o chefe da polícia de trânsito local. A Al Qaeda iraquiana vinham ameaçando atacar policiais iraquianos e lideres tribais sunitas que colaboram com as forças dos EUA. Nesta semana, de fato, houve uma onda de ações contra policiais e líderes tribais no norte do Iraque. Em Bagdá, um homem-bomba matou oito pessoas e feriu 25 num cybercafé. Os civis iraquianos são de longe os mais afetados pela violência desde o início da ocupação norte-americana, em março de 2003. Segundo o site Iraq Body Count, mantido por acadêmicos e pacifistas, pelo menos 74.930 civis morreram desde então. "Lamentamos que civis sejam feridos ou mortos enquanto as forças da coalizão tentam livrar o Iraque do terrorismo", disse o major Brad Leighton, porta-voz das forças dos EUA no Iraque, referindo-se à letal ação de quinta-feira. "Esses terroristas escolhem colocar deliberadamente mulheres iraquianas e seus filhos em perigo com suas ações e sua presença." A missão da ONU no Iraque disse em seu relatório sobre o segundo trimestre que 88 civis foram mortos por bombardeios aéreos dos EUA no período. (Reportagem adicional de Aseel Kami, Ross Colvin e Paul Tait)