Bombardeio dos EUA mata cinco membros de família no Iraque

O bombardeio de um helicóptero americano a uma casa na província sunita de Salah ad-Din, norte do Iraque, matou nesta quarta-feira, 25, cinco membros de uma família, informaram à Agência Efe fontes policiais. Segundo fontes em Tikrit, capital da província, a casa foi atacada esta madrugada, matando um casal e seus três filhos. Outras três pessoas de uma casa vizinha ficaram feridas no ataque. Ainda se desconhecem as razões do bombardeio contra a casa, cujo proprietário foi identificado pelas fontes como Ahmed Zeidan, um agricultor local. O Exército americano ainda não ofereceu sua versão sobre o ataque.