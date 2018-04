Bombardeio israelense deixa 2 mortos e 2 feridos em Gaza

JERUSALÉM - Dois palestinos foram mortos e outros dois ficaram feridos na madrugada deste domingo, 17, na Faixa de Gaza por bombardeios da aviação israelense, informou o porta-voz do serviço médico de emergência, Adham Abu Silmiya. O bombardeio aconteceu no bairro de Sudaniya, perto da Cidade de Gaza, e um dos mortos é Mahmoud Jabir Washah, de 21 anos.

O Exército israelense assegurou em comunicado divulgado aos meios de comunicação que "nesta manhã a Força Aérea Israelense atacou e identificou ter feito alvo em uma brigada de terroristas que estavam se preparando para lançar foguetes a partir do norte da Faixa de Gaza contra Israel".

A nota militar assegura que desde o começo do ano as milícias palestinas na Faixa de Gaza lançaram mais de 165 foguetes e bombas contra o território israelense, do que responsabiliza o movimento islamita Hamas, que governa de fato o território desde junho de 2007. EFE