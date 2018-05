Bombardeios de forças pró-Kadafi matam 6 pessoas em Misrata

Argel, 17 abr - Pelo menos seis pessoas morreram e outras 47 ficaram feridas nos bombardeios das últimas horas realizados pelas forças leais ao líder líbio Muammar Kadafi contra a cidade de Misrata, informa neste domingo a rede de televisão Al Jazeera.

A emissora catariana, que cita como fonte um porta-voz dos rebeldes líbios, indica que as forças de Kadafi lançaram mísseis Grad e usaram artilharia pesada, causando graves danos em algumas áreas residenciais e industriais de Misrata.

A cidade, a terceira mais importante do país e sitiada pelas forças de Kadafi há quase dois meses, está há três dias consecutivos submetida a um intenso bombardeio, que já causou dezenas de mortes.

A Al Jazeera divulgou imagens de civis chorando em frente aos corpos de seus amigos e parentes, envolvidos em lençóis ou cobertores.

Desde quinta-feira passada, cerca de 60 pessoas morreram, entre elas cinco cidadãos egípcios, e dezenas ficaram feridas nesses ataques das tropas do regime.

Moradores da cidade disseram neste sábado que as forças de Kadafi costumam realizar seus ataques no início da manhã e no início da noite, ocultando-se durante o resto do dia para evitar as bombas dos aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os líderes da revolução advertiram à comunidade internacional que a cidade vai viver "um verdadeira massacre" caso as forças da Otan não atuem com maior força.

Os rebeldes também acusaram o Governo de Trípoli de usar bombas de fragmentação em seus ataques, algo que o regime de Kadafi desmentiu.