Bombardeios de Israel matam 20 na Faixa de Gaza Israel realizou na quinta-feira uma furiosa sequência de bombardeios que matou 20 palestinos na Faixa de Gaza, inclusive vários civis e crianças, além de militantes islâmicos envolvidos no disparo de foguetes contra o território israelense. A Cruz Vermelha e a União Européia pediram moderação a Israel. Em dois dias de confrontos, houve 33 mortos, incluindo um israelense atingido na quarta-feira por um foguete na cidade de Sderot -- a primeira vítima fatal desse tipo de incidente desde maio. Na quinta-feira, quatro meninos palestinos que jogavam futebol foram mortos na Faixa de Gaza. Um bebê morreu no ataque a um ministério controlado pelo grupo islâmico Hamas. As explosões continuaram noite adentro. Há dezenas de feridos no populoso território litorâneo palestino. Os incidentes desta semana são um mau prenúncio para a visita da secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, que vai na semana que vem a Israel e à Cisjordânia para tentar estimular o processo de paz, retomado precariamente em novembro. Moradores disseram que soldados invadiram casas no sul de Gaza. Um porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, que é inimigo do Hamas, acusou Israel de tentar solapar as negociações de paz. Rice, que encontrou Olmert na quinta-feira em Tóquio, não quis comentar se pediu a ele que não usasse a "força desproporcional", mas disse que o Hamas deve parar de disparar foguetes da Faixa de Gaza, região que está sob o controle do grupo islâmico. Alguns desses foguetes atingiram a cidade de Ashkelon, mais distante da fronteira, o que significa que os militantes estão usando mísseis soviéticos Katyusha, em vez dos artesanais Qassam, com menor alcance e potência. Sobre a morte dos quatro garotos, de 10 a 15 anos de idade, o Exército israelense disse que o alvo era um grupo que disparava foguetes. Um outro ataque, contra uma van que transportava refrigerantes e salgadinhos, matou um fabricante de munições de um grupo aliado ao Hamas. Dois funcionários da companhia elétrica local morreram no ataque à van. Pelo menos 11 dos mortos de quinta-feira eram militantes. Desde o início do mês, os bombardeios israelenses fizeram 66 vítimas fatais. Em janeiro, foram 62 mortos na Faixa de Gaza. Embora muitos dos mortos estivessem armados, críticos de Israel dizem que o número mostra uma reação desproporcional aos foguetes lançados diariamente contra o território israelense, que em geral causam poucas vítimas, embora perturbem o cotidiano de cidades e aldeias israelenses próximas à fronteira. Houve grande comoção em Israel pela morte em Sderot de um homem que era pai de quatro filhos. Um porta-voz da chancelaria disse que os foguetes "podem nos deixar sem escolha" senão enviar tropas terrestres, cerca de dois anos e meio depois da desocupação militar da Faixa de Gaza. Mas Olmert, certamente consciente de que uma invasão provocaria mais baixas em ambos os lados, pareceu mais cauteloso. "Estamos no auge da batalha", afirmou em Tóquio, para em seguida ressalvar que a guerra é "um longo processo", para o qual "não há fórmula mágica". (Reportagem adicional de Arshad Mohammed e Tova Cohen em Tóquio, Nidal al-Mughrabi em Gaza, Atef Saad em Nablus e Dan Williams, Ori Lewis e Avida Landau em Jerusalém)