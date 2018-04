Bombardeios de Israel matam quatro meninos na Faixa de Gaza Forças israelenses mataram quatro meninos palestinos que jogavam futebol na quinta-feira na Faixa de Gaza, segundo fontes hospitalares. Israel intensificou seus ataques em represália pela morte de um cidadão seu, atingido por um foguete na véspera. Com a morte dos meninos --de 10, 12, 13 e 15 anos, perto da cidade de Jabalya-- subiu para 27 o número de palestinos mortos nos últimos dias na Faixa de Gaza. Uma porta-voz militar disse que o míssil visava a militantes que haviam lançado foguetes contra Israel. "Estamos no auge da batalha", disse o primeiro-ministro Ehud Olmert em Tóquio, onde se encontrou com a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, que vai na próxima semana a Israel e à Cisjordânia tentar promover o processo de paz, retomado precariamente em novembro. Dando a entender que não haverá uma ofensiva terrestre, Olmert disse que a luta na Faixa de Gaza é "um longo processo" e que não há "fórmula mágica" para conter os foguetes. Horas depois, porém, um porta-voz da chancelaria disse que a violência "pode nos deixar sem escolha" senão enviar tropas por terra à Faixa de Gaza, região que foi militarmente desocupada em 2005. Os mísseis israelenses mataram seis palestinos na quinta-feira, segundo fontes hospitalares --três civis adultos e nove militantes, além dos quatro meninos. Outro míssil atingiu um posto policial a 150 metros da casa de Ismail Haniyeh, líder regional do grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza. O ataque matou um civil e um militante, segundo fontes médicas. O alvo aparentemente não era Haniyeh, cuja casa não foi atingida. Na quarta-feira, um bebê palestino de seis meses foi morto por um bombardeio, horas depois de Israel registrar a sua primeira vítima fatal provocada por um foguete palestino desde maio, na cidade de Sderot. O Exército de Israel diz que 31 foguetes e 15 morteiros foram lançados na quinta-feira da Faixa de Gaza. Três pessoas ficaram feridas em Israel, e o ministro de Segurança do país, em visita a Sderot, teve de sair correndo ao ouvir sirenes de alerta. Dois foguetes caíram ainda mais longe da fronteira, atingindo uma casa e um cemitério em Ashkelon, uma cidade de 120 mil habitantes. Não houve feridos. Ao atingir Ashkelon, o Hamas mostra que voltou a usar os foguetes Grad, projetados pelos soviéticos, que são mais precisos e poderosos que os semi-artesanais Qassam. (Reportagem adicional de Arshad Mohammed e Tova Cohen em Tóquio, Nidal al-Mughrabi em Gaza, Atef Saad em Nablus e Dan Williams, Ori Lewis, Avida Landau e Alastair Macdonald em Jerusalém)