Bombardeios matam 70 insurgentes no norte do Paquistão

Pelo menos 70 insurgentes morreram em bombardeios aéreos do Exército paquistanês em várias regiões do norte do país, onde as tropas realizam operações militares contra os talibãs, informou neste sábado à Agência Efe o porta-voz militar, Athar Abbas. Segundo Abbas, "o Exército realizou nesta sexta-feira uma bem-sucedida ofensiva contra os fundamentalistas em várias áreas do norte do vale do Swat", na Província da Fronteira do Noroeste (NWF), matando ao menos 60 fundamentalistas. "Os aviões bombardearam refúgios dos talibãs locais e um grande campo de treinamento em áreas montanhosas de Puchar e arredores", disse Abbas, que acrescentou que as forças de segurança estão assumindo "o controle do vale". O Exército assegura ter matado cerca de 500 fundamentalistas desde que começou a ofensiva em Swat, no final de julho. Na região tribal de Bajaur, que faz fronteira com o Afeganistão, outros dez insurgentes morreram em ofensivas aéreas no vale de Chaharmang, acrescentou Abbas.