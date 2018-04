Bombas atingem dois mercados de Bagdá e matam 72 pessoas Bombas explodiram na sexta-feira dentro de dois movimentados mercados de animais de Bagdá, matando 72 pessoas e aplacando as esperanças dos iraquianos de uma diminuição da violência no país. Esse foi o ataque mais violento ocorrido na cidade nos últimos seis meses e é um grande retrocesso às esperanças iraquianas de que a segurança esteja indo melhor. Segundo a polícia, uma mulher-bomba matou 45 pessoas e feriu outras 82 no mercado de animais de Ghazil, na região central de Bagdá. Uma outra explosão ocorreu logo depois, provocada ou por uma artefato plantado na área ou por uma outra mulher-bomba, matando 27 pessoas e ferindo outras 67 em um mercado de aves da zona sul da cidade, afirmaram policiais. Apesar de o número de ataques continuar diminuindo no Iraque nos últimos meses, os atentados mais recentes reforçam os alertas feitos pelos militares dos EUA sobre a possibilidade de ser retomada a onda de violência responsável por deixar o país à beira de uma guerra civil. No mercado de Ghazil, um dos locais mais movimentados de Bagdá e que foi palco de três atentados a bomba no ano passado, curiosos observavam a área da mais recente explosão enquanto trabalhadores recolhiam partes de corpos e limpavam os estandes sujos de sangue. "Eu vim aqui para me divertir um pouco. Não sei como sobrevivi", disse, ao lado de barracas destruídas e de corpos de aves e de outros animais, Abu Haider, que estava coberto de sangue. "Eu estava bem ali, naquele lugar, quando a explosão aconteceu. Ela me derrubou. Quando consegui me refazer, vi que dezenas de pessoas estavam mortas ou feridas", afirmou. Uma testemunha contou que a mulher-bomba entrou no mercado afirmando que tinha aves para vender. Um grande número de pessoas reuniu-se em volta dela, e então explodiu a bomba que a mulher trazia debaixo de suas roupas, afirmaram testemunhas. Segundo a polícia, o segundo ataque foi provocado por um aparato explosivo plantado no local. Mas o major-general Qassim Moussawi, porta-voz das Forças Armadas do Iraque em Bagdá, afirmou que, nos dois ataques, mulheres tinham sido usadas para levar até os mercados as bombas, detonadas depois à distância. "Descobrimos que celulares foram usados para detonar as bombas das mulheres", disse. Ambulâncias tentavam atravessar a multidão reunida nas ruas próximas para chegar a Ghazil depois da explosão, ocorrida no lugar quase exato do atentado que matou 13 pessoas no dia 23 de novembro. Autoridades policiais e da defesa civil colocavam os feridos em padiolas, carros ou na carroceria de caminhonetes enquanto soldados norte-americanos ajudavam a proteger a área, contaram testemunhas. Funcionários de um hospital próximo afirmaram enfrentar dificuldades para atender a tantos feridos. "A maior parte das pessoas que comparece a esse mercado é pobre e quer apenas se divertir. Mas hoje essas pessoas vieram aqui para serem mortas", afirmou Hassan Salman, que vende ração para aves no mercado de Ghazil. (Reportagem adicional de Waleed Ibrahim e Wisam Mohammed)