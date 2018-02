Braço armado do Hamas ameaça retomar guerra se demandas não forem aceitas O braço armado do Hamas pediu aos negociadores palestinos no Cairo a não ampliar uma trégua de 72 horas a menos que as demandas do grupo, especialmente a abertura do porto da Faixa de Gaza, forem atendidas e advertiu que está pronto para se envolver em uma longa guerra.