Braço da Al-Qaeda no Iraque assume morte de oficial dos EUA

Membros do braço da Al-Qaeda no Iraque afirmou, por meio de um web site utilizado pelo grupo extremista, que assassinou um funcionário da Embaixada americana em Bagdá, segundo informa a Associated Press nesta quinta-feira, 30. A embaixada nega o fato, criticando sua veracidade. Em uma declaração publicada em um website, o Estado Islâmico do Iraque assume a responsabilidade pela morte de um "oficial" identificado como Zaher Abdel Mohsin Abdel-Saheb. Segundo a nota, a morte, ocorrida no último sábado, é uma represália pelas "prisões de mulheres muçulmanas em cativeiros xiitas e de cruzados", em uma clara referência aos Estados Unidos e às forças de coalizão. A declaração, escrita toda em árabe, é reconhecida pelo ministro de Informação do Estado Islâmico do Iraque. A veracidade do documento não pode ser verificada e a Embaixada dos EUA diz que ainda está "checando".