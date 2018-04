Brasil defende 'visão' do mundo em desenvolvimento e Annapolis O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, elogiou nesta segunda-feira a possibilidade que os países em desenvolvimento terão para expressar sua "visão" de mundo na conferência sobre o Oriente Médio, que será realizada na cidade norte-americana de Annapolis. Embora as expectativas para os três dias de conversas sejam limitadas, Amorim disse ser importante que países em desenvolvimento como Brasil, Índia, África do Sul e México tenham sido convidados. O encontro, promovido pelo presidente norte-americano, George W. Bush, busca retomar as negociações para a criação de um Estado palestino. "Países em desenvolvimento podem contribuir também com uma visão de mundo própria para resolver esses problemas", disse Amorim a jornalistas em Washington. "Há uma percepção de que é importante alargar o círculo para que o evento tenha mais legitimidade", acrescentou Amorim numa referência ao encontro, que inclui mais de 40 países. O ministro disse que o Brasil defende a criação de um Estado palestino e também o direito de Israel viver em segurança com seus vizinhos. Ele disse ainda que o Brasil, país onde as comunidades árabe e judaica vivem em harmonia, dará um "apoio moral" às negociações e que poderá ser a sede de encontros de parlamentares e membros da sociedade civil dos dois lados para chegar a um entendimento. (Por Adriana Garcia)