Brasileira impedida de sair do Líbano diz correr risco de morte

A brasileira Nariman Osman Chiah, de 21 anos, que foi impedida de deixar o Líbano com seu filho no último dia 21 de junho, disse estar com a vida em risco no país em entrevista à rádio Eldorado. Também em entrevista à rádio, a mãe de Nariman, que mora no Brasil, afirmou que ela está autorizada a sair do país, desde que sem o filho. Veja também: Ouça entrevista com a brasileira Hezbollah impede brasileira de deixar o Líbano Casada desde 2001 com o libanês Ahmed Holeihel, ela está grávida de 4 meses e diz sofrer maus-tratos do marido, a quem acusa de tê-la ameaçado. Segundo informações divulgadas pela BBC Brasil, a ordem que impede a saída da brasileira e seu filho do Líbano teria sido expedida pelo grupo xiita Hezbollah, que é responsável pela segurança do aeroporto de Beirute. Em entrevista à Eldorado, Nariman nega que o marido tenha ligações com o partido, mas afirma que ele pode ter pedido ajuda ao grupo para impedí-la de deixar o país. Nariman explicou que está sendo auxiliada pelo cônsul brasileiro no país, que providenciou abrigo a ela e contratou advogados para cuidar de seu caso. O estadao.com.br procurou a embaixada do Líbano em Brasília e o consulado em São Paulo para esclarecer o caso, mas as ligações não foram atendidas.