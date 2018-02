Brasileiro pode ter morrido em acidente com cruzeiro no Egito

Um cruzeiro de luxo com cerca de 1.500 passageiros a bordo se chocou contra um cais quando atracava em Sharm el-Sheikh, um destino turístico do Egito no Mar Vermelho, entre fortes ventos. O acidente desta sexta-feira, 26, deixou três membros da tripulação mortos, segundo funcionários. Policiais e encarregados do resgate afirmaram que havia um brasileiro entre os mortos, mas a companhia não confirmou as nacionalidades.

A proprietária do barco, Costa Crociera, afirmou que a embarcação foi danificada do lado direito, após golpear o cais aproximadamente às 4h45. Os passageiros foram levados para hotéis e retornarão a seus países de origem, informou a empresa

Acredita-se que o clima ruim foi a causa do choque, que abriu um buraco de dois metros na embarcação, segundo um funcionário do setor de segurança egípcio. O cruzeiro Costa Europa estava em 18 dias em viagem e tinha 1.437 turistas a bordo.

Policiais e funcionários encarregados do resgate disseram, sob condição de anonimato, que as vítimas fatais eram um brasileiro, um hondurenho e um indiano. A companhia, porém, não confirmou as nacionalidades nem as identidades dos mortos.

O navio havia chegado a Sharm el-Sheikh vindo de outro porto no Mar Vermelho em Safaga, segundo funcionários locais. O barco era de 1986 e havia sido restaurado em 2002, segundo a empresa. As informações são da Associated Press.