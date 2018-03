Brown anuncia retirada de mil soldados do Iraque

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, anunciou durante visita surpresa ao Iraque nesta terça-feira, 2, a retirada de mil soldados até o final deste ano. Durante o encontro com autoridades políticas iraquianas, o premiê confirmou ainda que os militares do Reino Unido deixarão a província de Basra e a devolverão para forças do país nos próximos dois meses. Veja Também Fundador da Blackwater defende agentes Especial: A ocupação do Iraque Em sua primeira visita ao Iraque desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro, Brown ressaltou a "coragem, profissionalismo e bravura" das tropas. O Reino Unido mantém no país 5.500 soldados. O anuncio deve reduzir o número de soldados no país para 4.500 militares. "Esperamos que eles retornem para casa no Natal", disse o premiê aos repórteres. Brown chegou ao Iraque e desembarcou no Aeroporto Internacional de Bagdá sob forte segurança e foi levado de helicóptero para a fortificada Zona Verde, onde ficam os prédios administrativos e embaixadas na capital. O premiê britânico se encontrou com autoridades do país, inclusive com o primeiro-ministro iraquiano, Nouri Maliki. Ele também se encontrou com o comandante americano no Iraque, general David Petraus. Brown disse que os iraquianos poderão assumir a segurança na Província de Basra em dois meses, completando uma transferência de poder em todas as quatro províncias no sul do país que estavam sob responsabilidade britânica. Basra é um lugar estratégico no Iraque, por ser o centro das exportações de petróleo, que representam 90% de sua receita. Além disso, a área é um centro de importação e exportação de todo o golfo Pérsico.