Brown chega ao Iraque para se reunir com Nouri al-Maliki

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, chegou neste sábado, ao Iraque, em uma visita na qual se reunirá com seu homólogo iraquiano, Nouri al-Maliki, informou a cadeia estatal de televisão iraquiana "Al-Iraqiya". Segundo a fonte, Brown se reunirá, também em Bagdá, com o presidente iraquiano, Jalal Talabani, assim como com outros responsáveis políticos do país. Trata-se da terceira visita do primeiro-ministro do Reino Unido ao Iraque desde que assumiu o cargo, em junho do ano passado. O Reino Unido, principal aliado dos EUA na invasão do Iraque em março de 2003, mantém 4.100 tropas militares no país, em uma base militar próxima ao aeroporto internacional de Basra (550 quilômetros ao sul de Bagdá). As tropas britânicas cederam o controle da segurança na província de Basra ao Exército iraquiano em dezembro passado.