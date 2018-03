Brown diz que ameaças do Irã a Israel são 'abomináveis'

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, afirmou que os apelos do Irã pela destruição de Israel são "abomináveis" e prometeu que o Reino Unido permanecerá na liderança dos esforços para impedir que os iranianos tenham armas nucleares. Diante do Knesset, o Parlamento israelense, Brown disse ainda Teerã enfrentará o isolamento se rejeitar a oferta da comunidade internacional para interromper o programa nuclear. Veja também: Brown pede que Israel congele colonização Em sua primeira viagem ao país desde que assumiu o cargo de premiê, Brown ressaltou que o Reino Unido, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ajudará a impor novas sanções contra o Irã, para impedir que o país alcance tecnologia para desenvolver um programa de armas nucleares. "O Irã tem uma escolha clara: suspender o programa atômico e aceitar a nossa oferta de negociações ou enfrentar o crescente isolamento e uma resposta coletiva, não só de uma nação, mas de todos os países do mundo", disse Brown. Os membros do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido) e a Alemanha apresentaram uma proposta de cooperação econômica e política para que o Irã aceitasse encerrar o seu programa nuclear. Ao detalhar as propostas na mesa no sábado, o chefe de política externa da União Européia, Javier Solana, disse que a comunidade internacional propôs "reprimir (mais) resoluções do Conselho de Segurança e que o Irã interrompa a atividade nuclear, incluindo a instalação de novas centrífugas" para processar urânio. No encontro entre o negociador iraniano nuclear, Saeed Jalili, o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Européia (UE), Javier Solana, e o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, William Burns, os últimos pediram ao Irã que interrompa o enriquecimento de urânio, alegando que isso se destina a fazer armas nucleares. Ao recusar o pedido, o Irã afirmou que o enriquecimento de urânio se destina a objetivos pacíficos, mas concordou em realizar uma nova rodada de negociações em duas semanas, pessoalmente ou por telefone, disse Solana a repórteres no sábado. "Foi um encontro construtivo, mas não tivemos uma resposta a nossas perguntas. Esperamos obter a resposta e esperamos que seja dada em duas semanas", afirmou Solana. Com Patrícia Braga, da Agência Estado