Brown visita o Iraque e descarta cronograma para retirar tropas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, afirmou neste sábado, 14, que o país tem planos para diminuir o número de tropas no Iraque, mas se recusou a considerar "uma agenda artificial" para retirada dos 4 mil soldados britânicos que integram a coalizão liderada pelos Estados Unidos. Gordon Brown desembarca na capital iraquiana, Bagdá, neste sábado. Foto: AP Os comentários de Brown, feitos após um encontro com líderes iraquianos, ocorrem uma semana antes do seu discurso marcado no Parlamento britânico sobre o Iraque, onde o premiê deverá dar mais detalhes sobre os planos, uma vez que os ataques insurgentes e a violência das milícias caíram acentuadamente no país ocupado desde 2003. Nenhum número específico de retirada das tropas foi divulgado até agora, mas um oficial militar britânico prevê um corte substancial no número de soldados no Iraque no próximo ano. "Certamente é nossa intenção reduzir o número de tropas, mas eu não vou dar nenhuma agenda artificial no momento", disse Brown, após conversar com o primeiro-ministro do Iraque Nouri al-Maliki e o presidente Jalal Talabani. A terceira visita de Brown ao Iraque ocorre um dia depois de Washington e Bagdá terem concordado em estabelecer um "horizonte de tempo" para a retirada das tropas dos Estados Unidos, como parte de um pacto de segurança entre os dois países. Uma retirada adicional das forças britânicas no Iraque terá pouco impacto no campo de batalha. As tropas, a maioria posicionada fora da cidade de Basra, no sul, não têm mais papel de combate e estão envolvidas principalmente no treinamento de unidades de segurança iraquianas. A redução da presença de soldados britânicos em Basra ocorre quatro meses depois que o Iraque abriu uma grande ofensiva para combater as milícias xiitas com suspeita de ligação com o Irã. A campanha, que começou com uma confusão entre as forças iraquianas, ganhou terreno com a ajuda dos EUA e os iraquianos retomaram amplo controle sobre a segunda maior cidade do país e importante cento de petróleo. Brown disse que "enormes progressos" têm sido feitos para reduzir a violência e começar a reconstrução econômica ao redor do Iraque. "Houve uma grande virada", disse. O Reino Unido planejava reduzir suas tropas para cerca de 2.500 soldados no início deste ano, mas adiou o cronograma depois do aumento dos combates nos arredores Basra, antes da ação liderada pelas forças iraquianas. A expectativa de saída do Iraque também é motivada por um aumento no número de tropas britânicas no Afeganistão e por preocupações sobre a pressão em manter as duas frentes de combate. O Reino Unido já gastou 5 bilhões de libras na guerra no Iraque até o final do ano fiscal 2006/07. A viagem de Brown em Bagdá coincide com os preparativos para a visita do candidato Democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, que também apóia o redirecionamento do foco militar para os combates contra o Taleban e a Al-Qaeda no Afeganistão e regiões de fronteira com o Paquistão. "É verdade que existe uma pressão adicional no Afeganistão", disse Brown. Embora o Reino Unido tenha a segunda maior força militar estrangeira no Iraque, as tropas britânicas são diminutas considerando os aproximadamente 150 mil soldados americanos no país atualmente. A agenda de Brown em Bagdá também inclui um encontro com o general David Petraeus, comandante das forças americanas no Iraque. "Estamos discutindo não apenas o que vai acontecer ao longo das próximas semanas e meses, mas o que vai acontecer em longo prazo também", disse Brown. "Esta é uma parte muito importante das discussões americanas e britânicas", acrescentou.