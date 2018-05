Bush congela bens de acusados de desestabilizar o Líbano

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, determinou na quinta-feira o congelamento dos bens norte-americanos das pessoas acusadas por Washington de tentar minar o governo libanês. Bush não identificou as pessoas afetadas pelo decreto, mas em junho ele proibiu autoridades sírias e políticos libaneses de entrar nos EUA, alegando o mesmo motivo - fomentar a instabilidade no Líbano. O presidente disse numa carta ao Congresso dos EUA que as medidas afetarão qualquer pessoa que estiver incentivando a violência contra o governo eleito do premiê libanês Fouad Siniora, ou contribuindo para o que ele chamou de "interferência síria" no país. Bush vem tentando isolar a Síria diplomaticamente. Ele acusa o governo sírio de patrocinar o terrorismo, de não impedir a entrada de combatentes no Iraque e de não combater os militantes do Hamas e do Hezbollah. A Síria, que retirou suas forças do Líbano em 2005, depois de 29 anos presente militarmente no país, nega as acusações. "O presidente assinou essa ordem executiva porque a soberania e as instituições democráticas do Líbano estão cada vez mais sob ataque", disse Gordon Johndroe, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.