Bush discutirá com premiê turco combate ao partido rebelde curdo O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o premiê da Turquia, Tayyip Erdogan, vão discutir em uma reunião em Washington na semana que vem formas de combater os rebeldes curdos no norte do Iraque, disse a Casa Branca na terça-feira. As autoridades turcas já tinham divulgado o encontro de segunda-feira, que acontece em meio à preocupação com possíveis incursões militares turcas em território iraquiano, para perseguir o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, que é proibido na Turquia. Bush e Erdogan discutirão "esforços conjuntos para combater o PKK", disse Dana Perino, porta-voz da Casa Branca. "Temos um desejo conjunto e uma necessidade conjunta de garantir que o PKK seja erradicado", disse ela. Helicópteros turcos atiraram contra posições rebeldes perto da fronteira com o Iraque na terça-feira, e Erdogan reafirmou a disposição do governo de enviar soldados em incursões no território iraquiano, apesar da oposição dos EUA. Erdogan afirmou que vai dizer a Bush que a Turquia espera "medidas urgentes e concretas" por parte dos EUA contra os rebeldes curdos. Os Estados Unidos acham que a Turquia tem o direito de procurar soldados desaparecidos, mas pedem que o governo turco tente negociar com os iraquianos, disse Perino. A Turquia já mobilizou cerca de até 100 mil soldados, com o apoio de tanques, artilharia, aviões e helicópteros de combate perto da fronteira com o Iraque, preparando-se para uma possível incursão no norte do território iraquiano, onde por volta de 3.000 rebeldes estariam escondidos. Os Estados Unidos temem que a incursão militar desestabilize toda a região.