Bush e Karzai são responsáveis por reféns coreanos, diz Taliban Membros do grupo insurgente Taliban afirmaram que o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, e o presidente dos EUA, George W. Bush, que se reúnem em Camp David na segunda-feira, precisam aceitar a libertação de rebeldes detidos sob pena de arcarem com a morte de 21 reféns sul-coreanos. Essa nova ameaça do Taliban aparece no momento em que as negociações para libertar os reféns encontram-se paralisadas, sem que haja um acordo nem mesmo sobre o local no qual conversariam diplomatas sul-coreanos e representantes dos sequestradores. O Taliban matou dois dos reféns e já ameaçou por várias vezes executar os demais (18 mulheres e três homens) caso o governo afegão não concorde com libertar rebeldes presos. "Karzai viajou até os EUA e é possível que ele adote uma decisão corajosa junto com Bush, garantindo a libertação dos coreanos por meio de uma troca de prisioneiros. Bush e Karzai são os responsáveis pela segurança deles", afirmou à Reuters em conversa telefônica Qari Mohammad Yousuf, porta-voz do Taliban. Questionado sobre o que o grupo faria caso não houvesse essa troca, Yousuf respondeu: "A responsabilidade está nas mãos de Karzai e Bush." O governo afegão recusa-se a libertar prisioneiros do Taliban, afirmando que essa medida alimentaria a "indústria" do sequestro. "Não faremos nada que encoraje a tomada de reféns, que encoraje o terrorismo. Mas faremos todo o possível para garantir a libertação deles", afirmou Karzai à rede de TV CNN. Bush e Karzai devem tratar do aumento da violência no Afeganistão e da ameaça representada pelo fato de os militantes contarem com áreas de abrigo no Paquistão, um país vizinho. Os dois líderes reúnem-se nos EUA. O Afeganistão enfrenta sua pior onda de violência desde que forças lideradas pelos norte-americanos, depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, derrubaram do poder o Taliban. A campanha dos militantes, que inclui sequestros, emboscadas, atentados suicidas e bombas plantadas ao lado de estradas, pretende convencer os afegãos de que Karzai e seus aliados ocidentais não conseguirão garantir-lhes a segurança. O comandante do Taliban na Província de Ghazni, onde os sul-coreanos foram capturados no dia 20 de julho, disse ser infundada a acusação do governo provincial de que agentes paquistaneses mantinham os reféns em seu poder. "Eu estou com os 21 reféns coreanos e eu sou pessoalmente responsável pela guarda deles. Eles nunca estiveram e nem estão agora com agentes da inteligência paquistanesa", afirmou à Reuters, por telefone, Abdullah Jan Abu Mansoor.