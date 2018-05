Bush elogia acordo político entre líderes iraquianos

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, elogiou nesta segunda-feira, 27, o novo acordo político firmado entre líderes iraquianos, mas disse que é preciso fazer mais. Veja Também Acordo não encerra boicote, dizem sunitas Enquanto o prazo de 15 de setembro para a apresentação de um importante relatório sobre sua estratégia para a guerra se aproxima, Bush buscou assegurar aos líderes iraquianos que os Estados Unidos não vão vacilar em seu apoio, apesar das críticas feitas dentro do país de que o governo iraquiano não está fazendo progresso suficiente. "O acordo de ontem é um passo importante. Eu lembrei e eles entenderam que muito mais precisa ser feito", disse Bush. Ele telefonou mais cedo para o primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, e outros líderes para parabenizá-los pelo acordo alcançado. O acordo, anunciado na noite de domingo, entre líderes xiitas, curdos e sunitas, pontifica medidas como readmitir ex-membros do partido Baath de Saddam Hussein na vida pública e a libertação de muitos prisioneiros. Entretanto, o vice-presidente sunita que assinou o acordo disse na segunda-feira que ele não será suficiente para reverter a decisão da descontente minoria sunita de deixar o governo. Os comentários de Bush acontecem num momento em que o apoio à guerra é baixo e depois que alguns importantes democratas pediram a saída de Maliki. "É em nosso interesse que nós ajudamos o povo do Iraque a ter sucesso", disse Bush em sua chegada a Novo México para um evento de arrecadação de fundos. "E este é o motivo pelo qual os Estados Unidos vão continuar a apoiar os líderes iraquianos e o povo do Iraque em seus esforços para superar as forças do terror que buscam derrubar uma nascente democracia". Os Estados Unidos está comprometido em desenvolver uma relação de longo prazo com o Iraque, disse Bush.