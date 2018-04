Bush encontra líderes palestino e israelense para discutir paz O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, encontra nesta segunda-feira os líderes palestino e israelense para tentar retomar o processo de paz do Oriente Médio ainda durante seu mandato, que termina daqui a 14 meses. Mas há poucas expectativas para os três dias de conversas em Washington e na vizinha Annapolis, devido aos problemas políticos domésticos enfrentados por Bush, pelo primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas. Em uma boa notícia para os três, a Síria e a Arábia Saudita prometeram participar da reunião de terça-feira em Annapolis -- embora Damasco envie um vice-ministro, e não seu chanceler, como queriam os EUA. Washington diz que a parte mais difícil virá depois, quando ambas as partes terão de resolver as principais questões do conflito -- a definição das fronteiras, do futuro de Jerusalém, do destino dos refugiados e dos esquemas de segurança. "Esta conferência vai sinalizar apoio internacional para a intenção de palestinos e israelenses no sentido de iniciar negociações para o estabelecimento de um Estado palestino e a realização da paz entre esses dois povos", disse Bush ao recepcionar os dois líderes, durante o fim de semana. Depois de sete anos praticamente ignorando a diplomacia no Oriente Médio, Bush vai se reunir separadamente com Olmert e Abbas e posteriormente com os dois juntos. Depois, na terça-feira, cerca de 40 países, incluindo o Brasil, participam da conferência na Academia Naval de Annapolis. A delegação brasileira será chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Nabil Shaath, assessor de Abbas, disse à Reuters que depois de Annapolis os envolvidos vão retomar os princípios já aceitos sob o governo de Bill Clinton. "Isso nos permite não começar do começo, mas continuar a partir de algo já definido", afirmou. Já Stephen Hadley, assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que palestinos e israelenses devem voltar ao "mapa da paz" proposto em 2003 pelo governo Bush, com propostas graduais que levem ao fim do conflito. Abbas chega à conferência enfraquecido porque desde junho não tem mais controle sobre a Faixa de Gaza, agora sob comando do grupo islâmico Hamas, que não participa do evento nos EUA. "Qualquer decisão que surgir desta conferência não será obrigatória para o povo palestino, apenas para os que a subscreverem", disse a jornalistas Ismail Haniyeh, que foi primeiro-ministro num governo do Hamas, dissolvido por Abbas. Já Olmert está impopular devido a suspeitas de corrupção e do fracasso militar na guerra de 2006 no Líbano. Além disso, seus aliados de direita se opõem a concessões aos palestinos. Bush, por sua vez, enfrenta a insatisfação popular com a guerra do Iraque e já está no fim de seu mandato -- a campanha eleitoral para a eleição de novembro de 2008 está a todo vapor. Num sinal das dificuldades, as partes envolvidas não conseguiram nem definir um documento conjunto a ser apresentado em Annapolis -- embora Hadley e a secretária de Estado Condoleezza Rice tenham minimizado a importância disso. Rice convidou a chanceler israelense, Tzipi Livni, e o negociador palestino, Ahmed Qurei, para um jantar no domingo, na tentativa de definir o documento preliminar. Aharon Abramovitch, chefe-de-gabinete de Livni, disse que as discussões prosseguem na segunda-feira. (Reportagem adicional de Adam Entous em Washington e Nidal al-Mughrabi em Gaza)