Bush está confiante em pacto com Iraque sobre futuro das tropas O presidente George W. Bush afirmou nesta quarta-feira que está confiante de que um acordo sobre o futuro das tropas norte-americanas no Iraque será aprovado, e disse que os Estados Unidos estão analisando as mudanças propostas pelo governo de Bagdá. Na semana passada o Iraque havia dito que queria mudanças em um acordo preliminar firmado após meses de negociação com os Estados Unidos. O pré-acordo pede a retirada das tropas dos EUA do Iraque até o final de 2011, e dita como serão conduzidos os casos em que militares norte-americanos quebrassem leis iraquianas. Os EUA estão revisando emendas do acordo do status das forças que foram recebidas do Iraque na quarta-feira, afirmou Bush, ao lado de Masoud Barzani, presidente da região autônoma curda do Iraque, depois de um encontro na Casa Branca. "Informei o presidente que recebemos as emendas hoje do governo, estamos analisando essas emendas, obviamente queremos ajudar e ser construtivos sem minar os princípios básicos", disse Bush. "E eu continuo com muita esperança e confiante que o acordo será aprovado", acrescentou. Bush elogiou Barzani por ser um "forte defensor" da aprovação do acordo pelo Iraque. (Reportagem de Tabassum Zakaria)