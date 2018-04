Bush pedirá à Turquia que não cruze fronteira com o Iraque Diante das ameaças turcas de fazer ofensivas militares no Iraque contra rebeldes curdos, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, vai assegurar ao primeiro-ministro da Turquia na segunda-feira que ajudará a combater os militantes, mas insistirá para que o governo turco evite incursões no país ocupado. O premiê turco, Tayyip Erdogan, que se reúne com Bush na Casa Branca, já deixou claro que quer ações concretas contra os curdos, que em solo iraquiano vêm lançando ataques contra a Turquia. Se Erdogan sair da reunião insatisfeito, pode haver sérias repercussões para o esforço de Bush de estabilizar o Iraque, que finalmente tem obtido progressos. A Turquia, segundo maior Exército da Otan, mandou até 100 mil soldados para a fronteira com o Iraque, com o apoio de tanques, artilharia e aeronaves. Erdogan está sob forte pressão pública para agir contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) devido a uma série de ataques contra soldados turcos. No mês passado, guerrilheiros do PKK mataram pelo menos 12 soldados e capturaram oito. Os oito foram libertados pelos rebeldes no domingo, atitude que pode amenizar a pressão sobre o governo turco. Os EUA já pediram à Turquia que evite cruzar a fronteira com o Iraque, temendo que a região, uma das áreas mais calmas do país, seja desestabilizada, mergulhando o Oriente Médio todo numa crise. As autoridades turcas já indicaram que a reunião é a última chance de evitar o ataque militar. Diante da Casa Branca, pelo menos cem manifestantes agitavam bandeiras curdas e cantavam "Viva o Curdistão" e "Abaixo Erdogan". "Estamos preocupados com a ameaça representada pelos terroristas do PKK", disse Dana Perino, porta-voz da Casa Branca. "Eles devem ser erradicados. Vamos trabalhar com a Turquia e com os iraquianos para garantir que não haja um refúgio para o PKK naquela região." Se a Turquia desafiar o desejo dos EUA e lançar um ataque, será mais um revés para Bush, que já ficou numa posição desconfortável com a decisão do presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, de estabelecer um governo de exceção.