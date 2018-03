Bush se reunirá com presidente iraquiano para discutir segurança O presidente norte-americano, George W. Bush, irá se encontrar com o colega iraquiano, Jalal Talabani, na quarta-feira para discutir um pacto de segurança de longo prazo para que as forças dos EUA permaneçam no Iraque, entre outros assuntos, afirmou a Casa Branca nesta terça-feira. "O mandato da ONU termina no final deste ano, o iraquianos tem nos dito que eles não querem renovar esse mandato", disse Goron Johndroe, porta-voz da Casa Branca. "A preferência deles é chegar a um acordo com o EUA para envolvimento futuro no Iraque e então eu tenho certeza que irão discutir isso", disse. Talabani está viajando a Washington para a reunião. Os dois países têm negociado um novo acordo de segurança para dar um base legal para as tropas norte-americanas continuarem no Iraque após o mandato das Nações Unidas terminar em 31 de dezembro, e um tratado de longo prazo a ser feito separadamente sobre assuntos políticos, econômicos e de segurança. Bush e o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, conversaram na semana passada em video conferência e a Casa Branca afirmou que os dois concordaram que as discussões por um pacto estão "evoluindo bem". (Reportagem de Jeremy Pelofsky)