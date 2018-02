Bush tenta convencer árabes céticos de esforço para paz O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, procurou assegurar aos árabes no domingo que está comprometido em intermediar um acordo para o Estado palestino antes de deixar o cargo, apesar de seu apoio aberto a Israel. Ao final de sua visita ao Oriente Médio, Bush tentou amenizar o descontentamento dos palestinos em relação à sua visita a Israel, onde ele encheu o Estado judeu de elogios, chamando-o de "a terra das pessoas escolhidas." Em seu discurso para um público de maioria árabe, no Fórum Econômico Mundial, em Sharm el-Sheikh, no domingo, Bush insistiu em afirmar que "acredita firmemente" em um acordo de paz no Oriente Médio até o próximo ano_ um prazo amplamente visto como irreal. Impopular no mundo muçulmano devido à guerra do Iraque, Bush abordou assuntos de petróleo à reforma política e pediu aos aliados árabes para isolar os inimigos norte-americanos Síria e Irã por "apoiarem o terrorismo". "Nós temos que apoiar os palestinos, que sofreram por décadas e conquistaram o direito à própria terra", disse Bush no fim de sua viagem de cinco dias ao Oriente Médio. Ajustando sua abordagem em relação à empregada durante a visita da semana passada às celebrações do 60o aniversário de Israel, Bush pressionou os palestinos para "lutar contra o terrorismo" e pediu a Israel para fazer "grandes sacrifícios pela paz e diminuir as restrições aos palestinos." Após o discurso, Bush viajou para Washington. O presidente norte-americano, que se encontrou com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, em Sharm el-Sheikh no sábado, também tentou ampliar o apoio regional para o processo de paz no Oriente Médio e pediu a nações árabes "para superarem velhos ressentimentos contra Israel." A viagem de Bush dá continuidade à conferência realizada nos Estados Unidos, em Annapolis, em novembro. Desde então, as negociações emperraram com a expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada e a violência na faixa de Gaza e em suas proximidades, onde bombardeiros do Hamas geraram uma forte resposta militar de Israel. (Reportagem adicional de Wafa Amr em Ramallah)