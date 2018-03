Cai o número de americanos mortos em combate no Iraque

O número de soldados americanos mortos em combate no Iraque caiu neste mês, fazendo do mês de julho o mês com menos baixas desde a invasão do Iraque, em 2003. Cinco soldados dos Estados Unidos foram mortos em combate no Iraque até agora, contra 66 no mesmo mês em 2007, de acordo com o site independente icasualties.org, que contabiliza as baixas entre soldados dos EUA no conflito. A queda assinala a diminuição drástica da violência no Iraque, para níveis inéditos desde o começo de 2004. O envio de mais tropas dos Estados Unidos ao Iraque no ano passado, a decisão de líderes tribais sunitas de se voltar contra a Al-Qaeda e um cessar-fogo imposto pelo clérigo xiita Moqtada al-Sadr à sua milícia Exército Mehdi são alguns dos fatores responsáveis pela redução da violência. O número de mortos em combate foi de 23 em junho e 15 em maio, segundo o site icasualties. No total de julho, nove soldados americanos morreram no Iraque. Os outros quatro não morreram em combate, mas nos incidentes não-hostis, como acidentes. O total de mortos entre os militares dos Estados Unidos foi de 29 em junho e de 19 em maio, considerando os eventos não-hostis. Os números contrastam com os do conflito no Afeganistão, onde mais soldados morreram em maio e em junho, em comparação com o Iraque. Há 144 mil militares americanas no Iraque e 36 mil no Afeganistão. Cerca de 4.120 soldados norte-americanos morreram no Iraque desde a invasão. No Afeganistão, foram 561 desde que o governo Taleban caiu, em 2001.