Caminhão bomba explode no Iraque e mata pelo menos 64

Um caminhão bomba detonado por um suicida deixou neste sábado, 20, pelo menos 64 mortos e cerca de 200 feridos em uma mesquita xiita nas proximidades de Kirkuk, no norte do Iraque. A explosão ocorreu horas depois que o primeiro-ministro, Nuri al-Maliki, pediu aos iraquianos para não perderem a fé se a retirada de tropas dos Estados Unidos do país criar oportunidades de ataques de insurgentes.

Horas após o discurso do premiê, um suicida explodiu um caminhão carregado com explosivos quando fiéis deixavam uma mesquita xiita nas proximidades de Kirkuk, no norte do Iraque. A cidade é disputada por árabes, turcomenos e curdos e está sobre grandes reservas de petróleo.

Entre os mortos estão mulheres e crianças. O ataque deixou vários civis feridos uma vez que uma série de casas ao redor da explosão desabou com a detonação. Muitas pessoas podem estar presas sob os escombros e o número de mortos deve subir, afirmaram autoridades.

Apesar dos níveis de violência terem caído no Iraque desde o ano passado, insurgentes de grupos islâmicos sunitas como a al Qaeda ainda lançam ataques mortais contra forças norte-americanas, polícia e civis, buscando reativar confrontos sectários sangrentos e minar o governo de maioria xiita de Maliki.

(Texto atualizado às 16h20)