Candidato presidencial do Irã faz duras críticas a Ahmadinejad

O principal adversário de Mahmoud Ahmadinejad nas eleições presidenciais criticou duramente o chefe de Estado nesta quinta-feira, 12, pelo isolamento internacional do país. Em seu site, Mohammad Khatami o cita dizendo que a "situação atual (no Irã) não é desejável". Ele diz que se o cenário continuar o mesmo, "o capital social e a reputação internacional do país serão ainda mais prejudicadas." Khatami afirmou ainda a um grupo de partidários que o Irã necessita uma diplomacia ativa para diminuir a "pressão internacional e o isolamento". Foi a primeira ocasião em que falou sobre Ahmadinejad desde que anunciou, na semana passada, sua candidatura na votação presidencial. O clérigo reformista, que presidiu o Irã entre 1997 e 2005, é um sério páreo para o presidente nas eleições, previstas para 12 de junho. Durante seu período na presidência, ele tentou impulsionar uma reforma e a abertura em relação à comunidade internacional, mas não conseguiu se impor sobre os setores mais tradicionalistas do regime teocrático iraniano.