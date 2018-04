Candidatos são chamados a formar grupo de investigação no Irã

O Conselho de Discernimento, a mais alta instância eleitoral no Irã, chamou neste sábado, 27, os candidatos das eleições presidenciais realizadas no dia 12 de junho para cooperar com o Conselho dos Guardiães entregando seus documentos de protestos e formando uma comissão que investigará o pleito, disse a agência ISNA. O Conselho de Discernimento é presidido pelo ex-presidente Akbar Hachemi Rafsanyani.

Segundo a agência AFP, o Conselho de Discernimento pediu a "todos os candidatos que cooperem o máximo com o Conselho dos Guardiães da Constituição e utilizem essa ocasião para apresentar seus documentos para um exame completo e preciso" do processo das eleições.

"Também pedimos ao Conselho dos Guardiães um exame preciso de todas as exigências e protestos e que respondam às ambiguidades para estabelecer a confiança necessária na sociedade", acrescenta o comunicado.

Confirmação

O candidato conservador derrotado, Mohsen Rezaeí, já informou à imprensa sua disposição em participar da comissão e cooperar com o Conselho dos Guardiães. Rezaeí, entretanto, disse que só fará parte do grupo se os outros dois candidatos derrotados, Mir Hussein Mousavi e Mehdi Karrubi, também concordarem em participar.

"Creio que a comissão especial pode ser uma boa via de escape para essa situação, mas só se houver participação dos três candidatos derrotados e uma análise minuciosa das queixas de cada um", disse Rezaeí. "Acredito que protestos individuais sejam importantes para afirmar meus direitos, mas não é o suficiente para garantir os direitos de toda nação", completou.

Uma página de Karrubi na internet mostra que o candidato também pretende participar da comissão. O opositor com mais votos, Mousavi, entretanto, não se manifestou sobre o comunicado do Conselho de Discernimento.