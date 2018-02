Carro atropela pedestres em Jerusalém Oriental em aparente ataque de palestino, diz polícia Um motorista avançou contra pedestres em rua movimentada de Jerusalém e depois saiu do veículo e começou a atacar pessoas com uma barra de ferro nesta quarta-feira, no que a polícia israelense, que o matou a tiros, disse ter sido um ataque deliberado de um palestino.