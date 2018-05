Carro-bomba explode perto de aeroporto e mata 2 no Afeganistão Um militante explodiu um carro cheio de explosivos perto da entrada do aeroporto da capital do Afeganistão nesta sexta-feira, matando dois soldados afegãos e ferindo 12 pessoas, informaram forças ocidentais e testemunhas. A explosão aconteceu do lado controlado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do aeroporto que serve tanto para propósitos militares como civis. Uma autoridade disse que as chegadas e partidas de vôos civis continuam normais. Horas após o incidente, um ataque com morteiros a uma base dos EUA na província de Kunar, a leste do país, matou pelo menos 10 civis afegãos, incluindo mulheres e crianças, informou uma autoridade da província. O Taliban, que está lutando contra as tropas ocidentais e o governo afegão, reivindicou a autoria do ataque suicida em Cabul, o mais recente em uma série de atentados nos últimos 19 meses, o período mais sangrento desde que o grupo foi deposto do poder em 2001. "O homem-bomba estava em um carro e tentou entrar no aeroporto através da entrada sob controle da Isaf", disse Ali Shah Paktiawal, um importante oficial da polícia, referindo-se à Força Internacional de Assistência à Segurança "O homem-bomba bateu seu carro em um veículo blindado da Otan e os explosivos detonaram um pouco depois", disse um soldado afegão que testemunhou o ataque. Mais tarde, seis séries de morteiros atingiram uma área residencial próxima à base dos EUA no distrito de Chawki na província de Kunar, que fica perto da fronteira com o Paquistão, afirmou o chefe do distrito, Mohammad Zahir. "Até o momento nós vimos 10 corpos. Há talvez mais. Nossa procura vai continuar", disse Zahir por telefone. Um porta-voz do Exército dos EUA confirmou o ataque com morteiros, mas disse que nenhum caiu dentro da base. Ele não tinha informações sobre baixas civis. O Taliban não foi encontrado para comentar. (Com reportagem adicional de Noor Rahman e Sher Mohammad)