Carro-bomba mata 13 policiais no Iraque

Um militante suicida a bordo de um carro-bomba lançou seu veículo repleto de explosivos contra uma delegacia nas proximidades de Baquba, a nordeste de Bagdá, nesta quinta-feira, 2, provocando a morte de pelo menos 13 pessoas, informou a polícia local. A explosão deixou 15 feridos. A maioria das vítimas era de policiais e recrutas enfileirados diante da delegacia de Hibhib, a pequena cidade sunita nos arredores de Baquba onde o ex-líder da Al-Qaeda no Iraque Abu Musab al-Zarqawi morreu em um ataque aéreo americano há pouco mais de um ano. A região é considerada uma fortaleza de militantes sunitas e de rebeldes leais ao ex-ditador iraquiano Saddam Hussein. Ao mesmo tempo, o comando militar americano no Iraque noticiou a baixa por morte de mais dois de seus soldados. Com isso, segundo uma contagem da Associated Press, sobe para 3.659 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde março de 2003, quando forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos invadiram o país árabe em busca de armas de destruição em massa que nunca vieram a ser encontradas. Enquanto isso, o partido do primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, pediu ao principal bloco sunita no Parlamento que reconsidere sua retirada do governo, num esforço de última hora para evitar o colapso da coalizão de unidade nacional. Todos os seis ministros da Frente Iraquiana de Acordo renunciaram na quarta-feira em protesto pelo fato de Mali não ter atendido exigências como a libertação de detentos mantidos sem acusações pendentes, o desmantelamento de milícias e a participação de todos os grupos representados no governo nas questões referentes à segurança do Iraque.