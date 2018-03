Carro-bomba mata 18 pessoas em cidade iraquiana Um carro-bomba explodiu perto do gabinete do governador provincial na cidade de Mosul, no norte do Iraque, matando 18 pessoas e ferindo 62, disse o governador Duraid Kashmula. A bomba explodiu pouco depois de dois foguetes Katyusha caírem perto do gabinete de Kashmula em Mosul, 390 quilômetros ao norte do Bagdá, disse a polícia. (Reportagem de Ahmed Rasheed e Khlaid al-Ansary)