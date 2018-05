Carro bomba mata 5 na entrada de área fortificada de Bagdá

O porta-voz de segurança de Bagdá Qassuim al-Moussawi disse que dois suicidas detonaram os explosivos na hora do rush pela manhã em uma fila de veículos na entrada oeste da Zona Verde, na região central de Bagdá onde estão localizados prédios governamentais e embaixadas estrangeiras.

Os veículos dos suicidas levavam grandes quantidades de explosivos e foram detonados perto de onde estava um comandante do Exército e uma autoridade do conselho presidencial do Iraque, disse Moussawi. Não estava imediatamente claro se eles eram os alvos.

"Os dois suicidas visavam um posto de checagem de segurança num momento em que ele estava lotado", disse.

A violência tem caído fortemente no Iraque desde a onda de violência sectárias entre 2006 e 2007, mas os militantes ainda são responsáveis por centenas de ataques a bomba e de outros tipos a cada mês.

