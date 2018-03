Carro-bomba mata 51 e fere outros 75 em Bagdá Um carro-bomba explodiu em uma populosa área comercial de Bagdá nesta terça-feira, matando 51 pessoas e ferindo 75, no pior ataque na capital iraquiana em meses. A bomba explodiu perto do principal mercado na região predominantemente xiita de al-Hurriya a noroeste de Bagdá, afirmou a polícia. A explosão deixou pilhas de destroços e fumaça no local. Antes da explosão, o mercado estava cheio de consumidores no fim da tarde, comprando comida antes de voltarem para suas casas. A explosão causou incêndios em 20 lojas e destruiu um prédio, segundo uma fonte da segurança. Muitos veículos foram danificados pela explosão, que cortou a eletricidade no local. Ambulâncias trabalharam indo e vindo do local da explosão para carregar vítimas para hospitais da região. Autoridades dos Estados Unidos culpam insurgentes da sunita al Qaeda pela maioria dos carros-bombas que explodiram em Bagdá em 2006 e 2007, no auge do conflito sectário no Iraque. A capital iraquiana tem estado relativamente tranquila desde que uma trégua no dia 10 de maio encerrou semanas de luta entre as forças do Iraque e militantes leais ao clérigo Moqtada al-Sadr. Recentemente, autoridades dos EUA e do Iraque conseguiram uma redução na taxa de violência no país para os níveis mais baixos dos últimos quatro anos. O ataque desta terça-feira foi o pior no Iraque desde março, quando 68 pessoas foram mortas em ataques coordenados em uma área comercial de Bagdá. Um mês antes disso, mulheres-bomba mataram 99 pessoas em ataques de suposta autoria da al Qaeda em dois populares mercados de Bagdá. Autoridades militares dos Estados Unidos e do Iraque dizem que a al Qaeda está na clandestinidade no Iraque, mas que o grupo continua uma ameaça.