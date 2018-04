Carro-bomba mata ao menos 35 em região xiita do Iraque

Associated Press e Efe,

Um carro-bomba explodiu nesta quarta-feira, 10, num distrito comercial de uma região xiita do sul do Iraque, matando pelo menos 35 pessoas e ferindo mais de 70, afirmaram autoridades. Entre as vítimas há várias crianças e mulheres, segundo as fontes.

A explosão foi a mais recente de uma série de ataques importantes com explosivos que elevaram os temores de uma nova onda de violência no país, enquanto se aproxima a data limite de 30 de junho para a retirada das tropas americanas das zonas urbanas do Iraque.

O carro repleto de explosivos estava estacionado no centro de um bairro comercial em Batha, na cidade de Nassiriya. A explosão, que ocorreu às 9h locais (2h de Brasília) causou ainda o incêndio de várias lojas próximas. As forças de segurança isolaram a região para permitir os trabalhos de resgate e a mudança dos feridos ao Hospital Central da cidade. Várias testemunhas viram a uma pessoa estacionar o veículo antes que ele explodisse, segundo as fontes.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade do ataque, mas carros-bomba são arma normalmente usada pela Al-Qaeda no Iraque. O Exército americano advertiu que o grupo terrorista sunita poderia tentar fomentar a violência sectária no país para minar os avanços de segurança antes da retirada das tropas americanas.

O povoado atacado é pequeno, localizado a 320 quilômetros de Bagdá. No lugar, foram registrados outros enfrentamentos, muitos por conflitos internos entre militantes xiitas, antes do cessar-fogo entre as facções.