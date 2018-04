Carros-bomba deixam 6 mortos em várias regiões de Bagdá

Quatro veículos explodiram na capital iraquiana. No distrito de maioria xiita Kadhimiya, em Bagdá, um carro-bomba explodiu perto de um ônibus que transportava fiéis, provocando a morte de uma pessoa e deixando sete feridos, segundo fontes da polícia e do Ministério do Interior.

Outros carros-bomba foram detonados perto de um hotel no centro de Bagdá e de duas patrulhas policiais no distrito de Ilaam (sul) e em al-Mesbah (região central de Bagdá), mantando três pessoas, incluindo um policial, afirmaram as fontes.

Outro ataque com carro-bomba causou a morte de duas pessoas e deixou quatro feridos em Taji, cerca de 20 quilômetros ao norte de Bagdá, disse uma autoridade do ministério.

O escritório do governo que coordena a segurança na capital disse em comunicado que os atentados tinham como principal alvo os peregrinos xiitas que realizavam viagem à cidade sagrada de Kerbala para o ritual de Arbain.

De acordo com comunicado lido para a Reuters, dois membros das forças de segurança foram mortos e cinco ficaram feridos nos ataques em Bagdá.

(Reportagem de Aseel Kami)