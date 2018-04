Carter diz que palestinos de Gaza são tratados como animais

Palestinos da Faixa de Gaza são "tratados mais como animais do que como seres humanos", disse o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter nesta terça-feira, 16. Em uma visita ao território, ele condenou o bombardeio de Israel em janeiro em Gaza e seu contínuo bloqueio ao comércio, que ele diz proíbe até mesmo brinquedos às crianças.

"Eu entendo que até mesmo papel e giz de cera são tidos como um perigo à segurança", ele disse à população em um gabinete das Nações Unidas. "Eu procurei uma explicação para isto quando eu me encontrei com as autoridades israelenses e não recebi nenhuma porque não há explicação."

Carter, de 84 anos, passou muito mais tempo como um ativista de direitos humanos do que na Casa Branca, de 1977 a 1981. Ele é de longe o mais franco ex-presidente dos Estados Unidos a falar sobre o conflito no Oriente Médio, e visto por muitos israelenses como um crítico severo. Ele ignorou uma proibição do governo norte-americano em negociar com os governistas islâmicos de Gaza, Hamas, e em conversar com seus líderes.

O chefe do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, disse ao ex-presidente que o movimento islâmico aceita a criação de um Estado palestino nos territórios ocupados por Israel na Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967. O dirigente palestino, que se reuniu com Carter em Gaza, afirmou que "se existe um projeto realista para resolver a causa palestina com o estabelecimento de um estado nos territórios ocupados em 1967 e com plena soberania, nós o apoiaremos". "Estamos tentando fazer avançar o sonho de ter nosso próprio estado independente, com Jerusalém como capital", afirmou Haniyeh, em entrevista coletiva junto ao ex-presidente americano, que visitou hoje a faixa palestina.

Israel estreitou um bloqueio em Gaza em 2007, quando o Hamas tomou o controle após a derrota do rival Fatah, forçando lealdade ao presidente Mahmoud Abbas, que é favorável a um acordo de paz com Israel. Em dezembro do ano passado, as forças israelenses bombardearam e depois invadiram Gaza, devastando sua já precária infraestrutura.

Desde então, Israel bloqueou importações de combustíveis, cimento e outras mercadorias à população de 1,5 milhão de palestinos, dizendo que o Hamas poderia utilizar muitos itens para propósitos militares.Carter, um democrata, disse que o que ele mesmo pôde observar é que quase não há reconstrução em Gaza em 5 meses. "Nunca antes na história houve uma ampla comunidade como esta sendo atacada brutalmente por bombas e mísseis para depois ser privada de reparos", ele disse.